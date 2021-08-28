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Spor

Trabzonspor'un istediği Simon Deli, Adana Demirspor'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Trabzonspor'un da gündemine gelen Club Brugge'nin Fildişi Sahilli stoperi Simon Deli'yi kadrosuna katmak üzere.

DHA28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:11 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:11
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Adana ekibinde gündeme gelen son isim Belçika ekiplerinden Club Brugge'de forma giyen Simon Deli oldu. Belçika ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan, 29 yaşındaki savunmacıyla görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli savunmacının bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Simon Deli, daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

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