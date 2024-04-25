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Spor

Trabzonspor'un jokeri Batista Mendy

Trabzonspor'un sezon başında Fransa'nın Angres takımında transfer ettiği Batista Mendy, hem savunmada hem de orta sahada forma giyerek bordo-mavili takımın jokeri oldu.

IHA25 Nisan 2024 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'un jokeri Batista Mendy
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Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Angers SCO takımında 4 milyon 400 bin Euro bedelle transfer ettiği Batista Mendy'le, 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mendy, hem savunmada hem de orta sahada görev alarak Ranz Beckenbauer, Philipp Lahm, Carles Puyol gibi defans, orta saha ve kanatlarda oynadıkları maçlarla takımlarında 'elmas' olarak tabir edilen yıldız futbolcuların izinden gidiyor.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica döneminde ön libero bölgesinde değerlendirilen Batista Mendy, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle defans, ön libero ve merkez orta sahada forma giydi. Son haftalarda stoper bölgesinde oynayan Fransız oyuncu, Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 32 müsabakanın 11'inde ön libero, 11'inde stoper ve 10'unda ise merkez orta sahada görev yaptı.

MENDY İÇİN BÖLGENİN BİR ÖNEMİ YOK

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Batista Mendy için adeta saha içerisinde bölgenin bir önemi yok. Bordo-mavililer, Mendy'nin bu sezon ön libero olarak sahaya çıktığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fransız oyuncunun stoper bölgesinde top koşturduğu 11 mücadelede 8 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılan Karadeniz temsilcisi, Mendy merkez orta sahadayken de 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ihtiyaç doğması halinde Batista Mendy'nin bek oynatabileceğinin sinyalini de verdi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile oynanan ve 3-2 bordo-mavililerin üstünlüğüyle sona eren maçın ardından Avcı, "Mendy'nin bana gelen raporunda 8, 6, 4 ve 2 numarada oynayabildiği açıkça görünüyor. Dünya futbolunda stoper topa artık en fazla dokunan oyuncudur. Orta sahada da faydalanacağız. Önümüzdeki sezonla alakalı da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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