İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9843
  • EURO
    20,1319
  • ALTIN
    1126.17
  • BIST100
    5286.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'un kalesi düştü

Trabzonspor, 23 maçlık döneme bakıldığında bu sezon geçen sezona göre 14 gol de fazla yedi.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kalesi düştü
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor'a sahasında 2-1 yenilen Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu arıyor.

Geçen sezon ligde 23 maç sonunda 54 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 16 puan daha az toplayarak 38 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, 37 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdiği geçen sezonun 23 haftalık döneminde 16 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 54 puanla puan cetvelinde 1. sırada yer alırken, bu sezon 23 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ve 38 puanla 6. sırada kendine yer bulabildi.

Trabzonspor, 23 maçlık dönemde bu sezon daha az gol attı, daha fazla gol kalesinde gördü.

Bordo-mavililer, geçen sezon 41 gol atıp 17 gol yerken bu sezon 35 gol atıp 31 gole engel olamadı. Böylelikle 6 gol az atan Karadeniz ekibi, 14 gol de fazla yedi.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE KALDI

Trabzonspor, geçen sezon ligi domine ederek şampiyonluğa ulaşırken bu sezon ise yarıştan erken koptu.

Ligde 57 puanlı Galatasaray'ın 19 puan gerisine düşen bordo-mavililer, 38 puanla 6. sırada yer alırken geçen sezonki başarısının çok uzağında kaldı.

Lig yarışından erken kopan, Avrupa Kupaları'nda da mücadele ettiği 3 kulvardan elenen bordo-mavililerde tek hedef Ziraat Türkiye Kupası kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.