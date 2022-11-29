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Spor

Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! 3 genç isim

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle verilen milli arada sürdürdüğü hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Antalya'ya hareket etti. Teknik direktör Abdullah Avcı, U19 takımında oynayan 3 genç oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etti.

DHA29 Kasım 2022 Salı 14:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu! 3 genç isim
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Trabzonspor, kamp çalışmalarının Trabzon'da gerçekleşen ilk etabını tamamladı. Dün izinli olan bordo mavili ekip bugün saat 12.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla hazırlık kampı için Antalya'ya hareket etti.

U19'DAN 3 GENÇ ANTALYA KAFİLESİNDE

Bordo mavililerin Antalya kafilesine, teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği U19 takımından 3 oyuncu da katıldı. Trabzon'daki hazırlıklarda A takımla birlikte idman yapan gençlerden santrfor Poyraz Yıldırım, solbek Arif Boşluk ve sağbek Caner Uzun da kafilede yer aldı. A takımda izinli olan futbolcular, takıma Antalya kampında katılacak.

HULL CITY VE CRYSTAL PALACE İLE HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor'un bugün başlayacak kampı 9 Aralık Cuma günü sona erecek. Karadeniz ekibi, 10 gün sürecek hazırlık kampında, 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor'un 30 kişiden oluşan kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Mountassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Vişça, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk, Caner Uzun"

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