Spor

Trabzonspor'un, Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu.

IHA17 Ağustos 2025 Pazar 17:17 - Güncelleme:
Trabzonspor'un, Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililerde kamp kadrosu da belli oldu.

Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu."

