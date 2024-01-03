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Spor

Trabzonspor'un kayıp golcüsü Umut Bozok

Trabzonspor'da beklentilere bir türlü karşılık veremeyen Umut Bozok kayıplara karıştı. Bordo-mavililer, kadroya dahi giremeyen oyuncu ara transfer döneminde göndermenin yollarını arıyor.

IHA3 Ocak 2024 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kayıp golcüsü Umut Bozok
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Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gol kralı olmasının ardından Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Karadeniz ekibinde istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Bordo-mavililerde oynadığı 41 resmi müsabakada 10 gol atan oyuncu bu sezon ise forma giydiği 4 maçta golle tanışamadı. Kadroya dahi giremeyen oyuncuyu Trabzonspor, göndermenin yollarını arıyor.

PERFORMANSI KARŞILIĞI MALİYETİ AĞIR GELMEYE BAŞLADI

Trabzonspor'un Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok için 2 Milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde öderken, oyuncunun yıllık maliyeti ise performansı karşılığında ağır gelmeye başladı. 2022-2023 sezonu için 26 milyon 250 bin TL garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 31 milyon 500 bin TL garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 36 milyon 750 bin TL garanti ücret ödemeyi taahhüt edildi.

YILLIK ÜCRETİ TRANSFERİ ZORLUYOR

Ara transfer döneminde Trabzonspor'un yollarını ayırmayı planladığı Umut Bozok'un ismi, Süper Lig ve Fransa takımlarıyla anılırken oyuncunun Karadeniz ekibinden kazandığı yıllık ücret ise transferi zorluyor. Bordo-mavili takımdan kazandığı yıllık ücretin karşılığını bulmakta zorlanan oyuncu önümüzdeki günlerde durumunu netleştirmesi bekleniyor.

ONUACHU VE ENİS DESTAN'IN GERİSİNDE KALDI

Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın bordo-mavili takımın başına geldiği dönemde çıkış yakalayan ve forma giydiği 6 maçta 4 gol atan oyuncu bu sezon ise Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyebildi. Söz konusu maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen oyuncu kayıplara karıştı. Umut, 7 golle takımın en golcü ismi olan Onuachu ve Enis Destan'ın performansı sonrası kadroya girmekte zorlandı.

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