İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Bordo mavililerde iki eksik bulunuyor.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 17:02 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

İdmanın ardından açıklanan 21 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Tim Jabol Folcarelli ve Benjamin Bouchouari yer almadı.

Bordo-mavili takımın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Ozan Tufan, ⁠Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.