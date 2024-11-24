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Spor

Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA24 Kasım 2024 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Trabzonspor'un konuğu Adana Demirspor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin son 3 haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor'a da dış sahada 3-1 yenilen bordo-mavililer, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Anthony Nwakaeme ile kart cezalısı Pedro Malheiro forma giyemeyecek.

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