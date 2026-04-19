  Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor'un konuğu Başakşehir! İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 10:28 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig 30. haftanın kritik karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Ligde 64 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında berabere kalarak 6 maçlık galibiyet serisi sona eren bordo-mavililer, sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.

RAMS Başakşehir ise ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 47 puanla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasındaki rekabette 35 maç geride kalırken, Trabzonspor 15, RAMS Başakşehir ise 10 galibiyet elde etti. 10 karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken, bordo-mavililer 53 gol atıp kalesinde 41 gol gördü.

Trabzon'da oynanan 17 maçta ise beraberlikler öne çıkıyor. Ev sahibi Trabzonspor bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alırken, 7 maç berabere bitti ve 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi 4-3 kazanan Karadeniz takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu'nun kadroda yer alması beklenirken, sakatlıkları süren Batagov, Visca ve Taha Emre İnce ile sarı kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde ise sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, bu kritik karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

