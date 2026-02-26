İSTANBUL 8°C / 3°C
Spor

Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor yarın sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Trabzonspor'un konuğu Fatih Karagümrük
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle zirve yarışında tekrar umutlanan bordo-mavili takım, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibi, ligde 23 hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 48 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Visca ve Folcarelli, sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov ise 3 hafta sonra kadroya dahil olabilecek.

