İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'un konuğu Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, bugün sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 09:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.

Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.