Trabzonspor'un konuğu Göztepe

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek. Mücadele beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.