Spor

Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor! Rakip Vanspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın İmaj Altyapı Vanspor'u sahasında ağırlayacak. Bordo mavili ekip bu sezon kupayı 10. kez müzesine götürmek için mücadele edecek. İşte detaylar....

AA2 Aralık 2025 Salı 11:35 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor! Rakip Vanspor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

SON 2 SEZONUN KUPA FİNALİSTİ

Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.

2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI FİNAL MAÇLARI

Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

SezonŞampiyonFinalistİlk maçRövanş
1974-75BeşiktaşTrabzonspor0-12-0
1975-76GalatasarayTrabzonspor0-11-0 (5-4 pen)
1976-77TrabzonsporBeşiktaş1-00-0
1977-78TrabzonsporAdana Demirspor3-00-0
1983-84TrabzonsporBeşiktaş2-0
1984-85GalatasarayTrabzonspor2-10-0
1989-90BeşiktaşTrabzonspor2-0
1991-92TrabzonsporBursaspor0-35-1
1994-95TrabzonsporGalatasaray3-21-0
1996-97KocaelisporTrabzonspor1-11-0
2002-03TrabzonsporGençlerbirliği3-1
2003-04TrabzonsporGençlerbirliği4-0
2009-10TrabzonsporFenerbahçe3-1
2012-13FenerbahçeTrabzonspor1-0
2019-20TrabzonsporAlanyaspor2-0
2023-24BeşiktaşTrabzonspor3-2
2024-25TrabzonsporGalatasaray0-3

