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Spor

Trabzonspor'un kupa yolcuğu yarın başlıyor! Rakip: Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

AA7 Ocak 2025 Salı 11:17 - Güncelleme:
Trabzonspor'un kupa yolcuğu yarın başlıyor! Rakip: Alanyaspor
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En son 2019-2020 sezonunda yarınki rakibi Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarışı tekrarlamaya çalışacak.

Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

GEÇEN YIL FİNAL OYNAMIŞTI

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösteren Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, tarihinde 16. kez oynadığı finalde siyah-beyazlılar karşısında aldığı bu yenilgiyle 10. kez kupayı müzesine getirme fırsatını değerlendiremedi.

TRABZONSPOR'UN OYNADIĞI FİNAL MAÇLARI

Trabzonspor'un 16 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

SezonŞampiyonFinalistİlk maçRövanş
1974-75BeşiktaşTrabzonspor0-12-0
1975-76GalatasarayTrabzonspor0-11-0 (5-4 pen)
1976-77TrabzonsporBeşiktaş1-00-0
1977-78TrabzonsporAdana Demirspor3-00-0
1983-84TrabzonsporBeşiktaş2-0
1984-85GalatasarayTrabzonspor2-10-0
1989-90BeşiktaşTrabzonspor2-0
1991-92TrabzonsporBursaspor0-35-1
1994-95TrabzonsporGalatasaray3-21-0
1996-97KocaelisporTrabzonspor1-11-0
2002-03TrabzonsporGençlerbirliği3-1
2003-04TrabzonsporGençlerbirliği4-0
2009-10TrabzonsporFenerbahçe3-1
2012-13FenerbahçeTrabzonspor1-0
2019-20TrabzonsporAlanyaspor2-0
2023-24BeşiktaşTrabzonspor3-2

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