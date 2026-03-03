İSTANBUL 11°C / 4°C
Spor

Trabzonspor'un kupadaki rakibi Başakşehir! İşte maçın muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. İşte detaylar...

3 Março 2026 Salı 09:25
Trabzonspor'un kupadaki rakibi Başakşehir! İşte maçın muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Doğan, Onur, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov, Brnic, Selke

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Mustafa, Umut

Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibinde açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol Folcarelli ile izin alan Andre Onana bulunmuyor.

Bordo-mavili takımın maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, ⁠Arseniy Batagov, Stefan Savic, Taha Emre İnce, ⁠Wagner Pina, ⁠Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, ⁠Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, ⁠Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, ⁠Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

