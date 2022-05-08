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Spor

Şampiyonluk kupası görücüye çıktı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun bitimine üç hafta kala şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor'un kupası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat başkanlığı binasında sporseverlerin ziyaretine açıldı.

DHA8 Mayıs 2022 Pazar 15:26 - Güncelleme:
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Üzerinde "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu" yazan kupa 74 cm uzunluğunda ve 10 kilo 300 gram ağırlığında. Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama olarak üretildi. Ana esin kaynağı Selçuklu Yıldızı'nın birlik ve beraberlik unsuru, kupaya ilham vermesinde önemli rol oynadı. Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bundan sonra da şampiyonlara verilen kupalarda da yerini alacak.

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