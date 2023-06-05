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Spor

Trabzonspor'un rakibi Başakşehir

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Trabzonspor'un rakibi Başakşehir
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, ligde 35 maç sonunda 57 puanla 6. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 59 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bordo-mavili takımda Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas'ın sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic'e ise izin verildi.

Karadeniz ekibi, eksik oyuncular nedeniyle karşılaşmaya genç ve fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkacak.

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