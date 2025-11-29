İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Trabzonspor'un rakibi Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. İşte muhtemel 11'ler...

Haber Merkezi29 Kasım 2025 Cumartesi 08:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'un rakibi Konyaspor! İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Edin Visca ve Stefan Savic kadroda yer almayacak. Folcarelli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan Baniya, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Okay, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Ho, Stefanescu, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut.

49. RANDEVU

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Popüler Haberler
