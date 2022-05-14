Trabzonspor'un ''Şampiyonlar Filosu'' Karadeniz'e açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupa töreni için yola çıktı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden otobüsle geldiği Yat Limanı'ndan tekneyle ayrıldı.

Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı. Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi.

Yunan oyuncular Bakasetas ve Siopis'in saçlarını bordo-maviye boyadı. Gervinho ve Edgar gibi sezonu kapayan oyuncular da kutlamada yer aldı.

Tesislerden ayrılan şampiyonların filosuna taraftarlar da kendilerine ait çok sayıda tekneyle bordo-mavi bayraklarıyla eşlik etti. Taraftarlar, meşalelerle ve tezahüratlarla takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Deniz kenarında da taraftarlar, yol boyu takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'u taşıyan tekne Faroz Limanı'nda taraftarları selamladıktan sonra Trabzon Limanı'na dönerek buradan üstü açık otobüs ile kupa töreninin yapılacağı Medical Park Stadı'na geçecek.