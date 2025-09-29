İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Trabzonspor'un şampiyonluk sonrası en iyi ilk 7 haftası

Trendyol Süper Lig'de haftayı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanından aldığı 4-3'lük galibiyetle kapatan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

29 Eylül 2025 Pazartesi 12:06
Trabzonspor'un şampiyonluk sonrası en iyi ilk 7 haftası
Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 7 haftasında 15 puan toplayan bordo-mavililer, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.

Bordo-mavililer, bu sezon son 4 sezon içerisinde en fazla puan topladığı dönemi yaşadı. 2021-2022 sezonunun ilk 7 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz ekibi, elde ettiği 14 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda 13 puanla 7. sırada, 2023-2024 sezonunda 12 puanla 5. sırada, 2024-2025 sezonunun ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak 10. sırada yer almıştı.

SADECE 1 YENİLGİSİ VAR

Trabzonspor, ilk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

FATİH TEKKE İLE 2 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, 7 karşılaşmada 14 puan hanesine yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken zirve yarışında yer almayı da başardı.

