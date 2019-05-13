Trabzonspor'un şanssızlığı sürüyor! 25 oldu

23. dakikada Rodallega, 71. dakikada ise Ekuban ile direğe takılan bordo-mavililer, bu sezon 25 kez direkleri aşamadı. Karadeniz ekibinin Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta da en az bir şutu direkten dönerken, bu sezon topu en çok direkte kalan oyuncu Rodallega oldu.

(Sabah)