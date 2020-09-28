İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2020 Pazartesi / 10 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7956
  • EURO
    9,0989
  • ALTIN
    471.617
  • BIST100
    1121.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un son gözdesi Chelsea'den Clarke-Salter
Spor

Trabzonspor'un son gözdesi Chelsea'den Clarke-Salter

Transferde stoper çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak bonservisi Chelsea'de olan İngiliz savunma oyuncusu Jake Clarke-Salter'i kadrosuna katmak istiyor. Bordo mavililerin transferde rakibi Club Brugge.

28 Eylül 2020 Pazartesi 22:27 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 22:30
ABONE OL

Stoper mevkisinde sorun yaşayan ve transfer için girişimlerini hızlandıran Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.

Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.

Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.