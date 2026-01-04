İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un Süper Kupa'daki rakibi Galatasaray
Spor

Trabzonspor'un Süper Kupa'daki rakibi Galatasaray

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

AA4 Ocak 2026 Pazar 10:07 - Güncelleme:
Trabzonspor'un Süper Kupa'daki rakibi Galatasaray
ABONE OL

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'de Galatasaray ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.