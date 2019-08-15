Trabzonspor’un tur akşamı

AVRUPA Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, tur için sahaya çıkacak. Karadeniz temsilcisi geçen hafta Çekya’da 2-2 berabere kaldığı Sparta Prag’ı Medical Park Stadı’nda konuk edecek. Mücadele saat 20.30’da başlayacak ve Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Maçı bein Sports 1 naklen yayınlayacak. Sahaya avantajlı çıkacak olan Bordo-Mavili takıma her türlü galibiyetin yanı sıra 0-0 ve 1-1’lik beraberlik de yetecek. 3-3 ve daha gollü beraberlikler Sparta’ya yarayacak. 2-2’de maç uzayacak. Trabzonspor’un bu akşamki maçta sahaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11’i ile çıkması bekleniyor. Temsilcimiz turu geçerse bir sonraki turda Craiova-AEK eşleşmesini geçen takım ile rakip olacak.