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Spor

Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışta

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında oynanacak Trabzonspor-Salzburg maçının biletleri satışa çıktı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışta
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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya'nın Salzburg ekibiyle yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 Nisan Cuma günü İsviçre'nin Nyon şehrindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te oynanacak müsabakaya ait biletlerin, 18 İsviçre Frangı olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bilet satışları kulübümüze ayrılan kontenjan bitene kadar ya da 16 Nisan 2025 23.59'a kadar devam edecektir. Toplu bilet satışı ve nakit ödemeyle elden bilet satışı kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir. 10 yaş altındaki çocuklar için bilet alınmasına gerek yoktur. Bir taraftar, 10 bilet alma hakkına sahip olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, biletleri "uefayouthleague.seetickets.com" sitesinden temin edebilecek.

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