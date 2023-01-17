Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu belli oldu

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, uçakla İstanbul'a hareket etti. Sakatlıkları bulunan Gbamin, Serkan Asan, Dorukhan Toköz ve Visca takımda yer alamayacak.

Bordo-mavili takımın 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler yer aldı:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Bruno Peres, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Vitor Hugo, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Montasser Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Maxi Gomez, Naci Ünüvar.