Trabzonspor'un umudu Fatih Tekke

Trabzonspor'un başında teknik direktor olarak ilk sınavını Başakşehir karşısında veren ve 3-0'lık net bir galibiyet alan Fatih Tekke, tum camiaya umut aşıladı.

Henüz oyun olarak beklentiler karşılanmasa da hem farklı galibiyet hem de deplasmandaki 12 maçlık hasreti bitmesi yüzleri güldürdü, moralleri yerine getirdi. Göreve geldiği günden beri en büyük ihtiyaçlarının sonuç olduğunu dile getiren Fatih Tekke, zamanla oyunlarının gelişeceğini vurguluyor.

OYUN DA GELİŞECEK

İlk deplasman galibiyetini alarak moral bulan Trabzonspor'da teknik heyet zaman içerisinde oyun anlamında da gelişeceklerine inanıyor. Taşların yerine oturması ve takımın sisteme adapte olmasıyla pozitif futbolun da sahaya yansıyacağı net bir şekilde gözlendi. Oyun anlamında gelişebilmek için de milli aranın onemli bir fırsat olarak değerlendirildiği ve takımla daha fazla antrenman yapma şansının geleceği ifade edildi.