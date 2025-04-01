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Spor

Trabzonspor'un yarı final yolunda rakibi Inter

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde sahasında Inter'i ağırlayacak. Bordo mavili ekip maçı kazanması durumunda yarı finale yükselecek.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2025 Salı 10:51 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yarı final yolunda rakibi Inter
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UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde bugün İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Girişlerin VIP tribünü haricinde ücretsiz olacağı karşılaşmada temsilcimiz Trabzonspor rakibini elerse, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Salzburg (Avusturya) - Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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