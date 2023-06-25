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Spor

Trabzonspor'un yeni sağ beki Kevin Van Den Kerkhof

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sağ bek arayışları için yönünü Fransa'ya çevirdi. Bordo-mavililer, Bastia forması giyen Kevin Van Den Kerkhof için görüşmelere başladı.

Fanatik25 Haziran 2023 Pazar 13:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni sağ beki Kevin Van Den Kerkhof
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3 Temmuz'daki Slovenya kampına kadar 3 transferi bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor, toplamda yaz döneminde 7 takviye planlıyor. Bu mevkilerden biri de sağ bek. Peres ile sezon bitmeden yollarını ayıran Fırtına'da, Larsen konusunda da teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu olumsuz.

Geniş bir liste üzerinden çalışan ve en uygun maliyetle sağ bek işini çözmeyi hedefleyen Fırtına'da, yeni aday; Kevin Van Den Kerkhof. Bastia forması giyen 27 yaşındaki Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz sezon Ligue 2'de çıktığı 38 maçta 5 gol, 7 asistlik skor katkısıyla dikkat çekti. 1.90 boyundaki Kerkhof, stoperde de oynuyor. Karadeniz ekibinin, başarılı savunmacı için resmi girişimlere başladığı öğrenildi.

2 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Fransız kulübünün ilk etapta bonservis beklentisinin 2 milyon Euro olduğu belirtilirken, Trabzonspor bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Kerkhof'un kiralanma durumu da söz konusu. Cezayir Milli Takımı ile şu ana kadar sadece 1 maça çıkan Kerkhof için Nenad Bjelica'nın onay verdiği ifade edildi.

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