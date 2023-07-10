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Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic İstanbul'da

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir transferini daha tamamladı. 25 yaşındaki genç oyuncu Filip Benkovic sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Sabah10 Temmuz 2023 Pazartesi 01:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferi Filip Benkovic İstanbul'da
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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir isimde daha sona geldi.

Bordo-mavili takımı, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Dimitris Kourbelis'in ardından Udinese'den Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferinde de sona geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Udinese'den 25 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladı.

Benkovic, bu gece İstanbul'a geldi. Hırvat oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak ve daha sonra ise Trabzonspor'un Slovenya kampına katılacak.

Geçen sezonu Eintracht Braunschweig'te kiralık olarak geçiren Benkovic, 19 maçta süre buldu.

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