Trabzonspor'un yeni transferi kampa yetişecek

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, daha güçlü bir kadro için kolları sıvadı. Yeni sezon öncesi ilk transferini yapan Bordo-mavililer, 4 temmuzda gerçekleştirilecek kamp öncesi transfer çalışmaların büyük kısmını tamamlamak istiyor. İşte Trabzonspor'un kamp öncesi kadrosuna katmayı hedeflediği o isimler...

BAKAN URALOĞLU'NDAN MÜJDE: TESİSLER TAŞINMAYACAK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin taşınacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu ve "Yeni inşa edilecek havalimanı için tesisler taşınmayacak" dedi. Trabzonspor'un başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı içinde barındıran Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açılmış, bugün Türk futbolunun altyapı olarak önemli mihenk taşlarından birisini oluşturuyor. Çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında etkili olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin tarihsel önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil yuvadır. Bu tarihi bizde yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DOĞAN'DAN BAYRAM MESAJI



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı için bir mesaj yayınladı. Doğan'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Takımımızın yeni sezona en hazır ve eksiksiz şekilde girebilmesi için sizlerden aldığımız güçle yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hedefimiz hep zirvede olup, taraftarlarımıza muhteşem hikayeler yaşatacağımız bir sezon geçirmektir. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

İLK RAKİP HAJDUK SPLİT



30 Haziran'da yeni sezon öncesinde kamp için toplanacak olan Fırtına, 4 Temmuz'da ise Slovenya'ya gidecek. Burada 5 hazırlık maçı oynamayı hedefleyen Bordo Mavililer'in ilk rakibi Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hajduk Split olacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın ise bu dönem içerisinde kiralıktan dönen oyunculara bol bol süre vermesi bekleniyor. Böylece takımda kalacak ve gidecek isimlere karar verilecek.

On numarada sona doğru

Transferde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bordo Mavililer, on numara için aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Olympiakos forması giyen Philip Zinckernagel ile görüşen Fırtına yapılan ilk temaslarda istediği yanıtı aldı. Geçen sezon Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen ve 35 maçta 12 gol, 2 asistlik performans sergileyen Danimarkalı yıldızın, bir senelik kontratı kaldı. Olympiakos cephesi de 'Evet' derse transferin gerçekleşmesi an meselesi.

ORSİC'TE TEMASLAR SÜRECEK



Joaquin Fernandez transferi ile savunmasını güçlendiren Bordo-Mavililer, bu bölge için Caleta-Car'ı kadrosuna katmayı düşünüyordu. Fakat Fernandez transferi sonrasında sol kanat için girişimler hızlandı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmeyi çok istediği eski öğrencisi Mislav Orsic için temaslar hızlanacak. Uzun bir süredir hem oyuncu hem de kulübü Southampton ile görüşen Fırtına, önemli yol kat etmişti. Trabzonspor Yönetimi'nin hedefi, Bayram sonrasında Hırvat kanat oyuncusuna Bordo-Mavili formayı giydirmek.

Süper Lig'in 2023-24 sezonu çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Dimitrious Kourbelis'in ardından ikinci transferini bitirmeye hazırlanıyor. İspanya ekibi Real Valladolid ile sözleşmesi sona eren Joaquin Fernandez ile prensipte anlaşmaya varılırken, oyuncunun 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampına yetiştirilmesi için çalışılıyor.

CUMA GÜNÜ İDMANDA...



27 yaşındaki sol ayaklı stoper, sözleşme imzalamak üzere yarın akşam İstanbul'da olacak ve 29Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Trabzon'a gelecek. Ön libero mevkiinde de oynayabilen oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayarak, 30HaziranCuma günü ilk antrenmana çıkacak.