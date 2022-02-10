Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi'den umut vadeden performans

10 Şubat 2022 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:40

Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Altaş Denizlispor'u 2-1 mağlup edip, çeyrek finale yükselen Trabzonspor'un devre arasındaki ilk transferi Jean Evrard Kouassi ligin 24. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında kadroda yer almı ş fakat forma şansı bulamamıştı. 2021 yılı Ağustos ayından bu yana hiçbir kulüp takımında resmi maça çıkmayan Kouassi, ilk kez 11'de yer aldığı maçta çeyrek finali getiren gole imzasını attı.

Bordo mavili kulüpte çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydeden Kouassi'nin performansı beğeni alırken ilerleyen günlerde oynanacak karşılaşmalar için umut vaat etti. Fildişi Sahilili hücumcu maçın 69. dakikasında attığı kafa golü de ofsayta takılarak geçerli sayılmadı.