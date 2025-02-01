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Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov şehre geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ardından bir transfer daha tamamlandı. Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten yeni transferi Oleksandr Zubkov, bugün Trabzon'a geldi.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov şehre geldi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ardından bir transfer daha tamamlandı.

Trabzonspor'un Shakhtar Donetsk'ten yeni transferi Oleksandr Zubkov, cumartesi gecesi saat 21.45 sularında Trabzon'a geldi.

BONSERVİSİ 6.5 MİLYON EURO

Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euro'luk bonservis konusunda anlaşma sağlandı.

BU SEZON ZUBKOV

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.

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