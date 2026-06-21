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Spor

Trabzonspor'un yeni transferinden Jose Mourinho itirafı

Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Benfica'da birlikte çalıştığı deneyimli teknik direktör Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ21 Haziran 2026 Pazar 11:42 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferinden Jose Mourinho itirafı
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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, Benfica döneminde birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

El Mundo'ya konuşan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Mourinho'nun kariyerinde önemli bir etkisi olduğunu belirterek, "Tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri. Üzerimde çok büyük etkisi oldu. Onunla çalışmaya devam etseydim, maksimum potansiyelime ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ancak hayatın şartları gereği o şimdi Real Madrid'de, ben ise Trabzonspor'dayım." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda forma giymeyi "gerçekleşmiş bir hayal" olarak nitelendiren Lopes Cabral, Portekizli teknik adamla yaşadığı bir anıyı da anlattı.

Mourinho'nun çok açık sözlü olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki oyuncu, "Bir maçta pek iyi oynamamıştım. Ertesi gün yanıma gelip, 'Sidny, dün berbattın' dedi. Sana her zaman dürüstçe konuşur. İyi bir şey yaptığında da bunu söyler. Diğer teknik direktörler onun kadar açık sözlü değil. Mourinho ise bunları yüzüne söylemekten çekinmez. Bu çok önemli." dedi.

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