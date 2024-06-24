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Spor

Trabzonspor'un yeni transferleri şehre indi!

Trabzonspor'un yeni transferleri John Lundstram ve Borna Barisic'i taşıyan uçak şehre indi. İki yıldız isim, havaalanında ilk açıklamalarını yaptı.

24 Haziran 2024 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre indi!
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Trabzonspor'un yeni transferleri John Lundstram ve Borna Barisic'i taşıyan uçak Trabzon'a ulaştı.

Her iki oyuncu da havaalanında kısa bir açıklama yaptı.

"BURADA OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Borna Barisic, transferden dolayı mutlu olduğunu belirtip, "İnanılmaz gerçekten. Çok mutluyuz. Bu kadar sıcak bir karşılamayı beklemiyorduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok kolay oldu transfer sürecim. 2-3 günde tamamlandı. İki tarafın da niyeti bir an önce transferin tamamlanmasıydı. Transfer sürecim çok hızlı gelişti ve şimdi buradayım." dedi.

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı bir diğer isim John Lundstram ise şunları söyledi, "İnanılmaz derecede mutluyum. Bu kadar insanı beklemiyordum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Borna'ya telefon geldiğinde benimle de ilgilenildiği söylendi. Eşimle konuştuk ve transfer gerçekleşti."

"RIDVAN YILMAZ'LA KONUŞTUM"

Transfer sürecinde eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'la görüştüğünü belirten Lundstram, "Gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştum. Rıdvan benim yakın arkadaşım. Şehir ve takım hakkında bigilere sahiptim. Rıdvan'ın söylediklerinden sonra buraya gelmeye karar verdim." açıklamasında bulundu.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

Trabzonspor'dan bugün yapılan açıklamada 5 futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege'den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

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