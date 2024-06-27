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Spor

Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj

Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yeni transferlerinden taraftara mesaj
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Trabzonspor'un yeni transferleri Borna Barisic ve John Lundstram, taraftarlara mesaj yolladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Barisic, "Merhaba, ben Borna Barisic ve burada olmaktan çok mutluyum. Yönetime, başkana, elbette hocamıza, teknik ekibe ve Trabzonspor'a gelmemde rol oynayanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a gelmeden önce Mislav Orsic ve Filip Benkovic ile konuştuğunu belirten Barisic, şunları kaydetti:

"O süreçte onlara sordum. Ayrıca daha önce bazı arkadaşlarımın eski teknik direktörler Bjelica ile konuştuğunu biliyordum. Herkes bana kulüple, şehirle, taraftarla alakalı güzel şeyler söyledi ve insanların gerçekten nasıl da bu kulüp için yaşadıklarını anlattı. Her gün burada ne kadar iyi desteklendiğimizi ve kesinlikle keyif alacağımı anlattılar. Kulüpten videolarla da tesisleri, stadyumu ve her şeyi gördükten sonra benim için buraya gelmek kolay bir karar oldu."

Lundstram: "Benim için oldukça kolay bir karardı"

İngiliz futbolcu John Lundstram ise mesajında, "Herkese merhaba. Ben John Lundstram, bana Lunny diyebilirsiniz. Burada olmaktan çok mutluyum. Arkadaşım Rıdvan Yılmaz ile konuştum. Bana Türkiye ile alakalı, ligle alakalı her şeyi anlattı. Trabzon şehriyle alakalı bildiği bazı şeyleri anlattı, hepsi çok pozitifti. Bunun üzerine eve gittim ve eşimle konuştum ve çok hızlı karar verdik." dedi.

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