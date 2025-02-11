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  • Trabzonspor'un yüzü evinde güldü! Fırtına 3 puanı hanesine yazdırdı
Spor

Trabzonspor'un yüzü evinde güldü! Fırtına 3 puanı hanesine yazdırdı

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0'lık gol ile mağlup etti. Bordo mavili ekip bu skorla puanını 29'a yükseltti.

Akşam11 Şubat 2025 Salı 09:24 - Güncelleme:
Trabzonspor'un yüzü evinde güldü! Fırtına 3 puanı hanesine yazdırdı
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Eyüpspor, zorlu karşılaşmaya hızlı başladı. 2. dakikada Tayfur Bingöl'ün şutunu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır çıkardı. İki dakika sonra VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. İstanbul ekibinin golcüsü Mame Thiam penaltı atışından yararlanamadı. 35. dakikada yeniden sahneye çıkan Tayfur Bingöl net pozisyonda topu ağlara yollayamadı.

İkinci yarıda oyunun temposu düştü. Ön alanda yapılan baskı sayesinde kapılan top sonrası Lundstram güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3 haftadır gol yemeyen Arda Turan'ın öğrencilerinin bu serisi de son bulmuş oldu. Berke Özer ve Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla geceye damgasını vurdu. Emre Mor'un akıl dolu pasları ise görülmeye değerdi.

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