Eyüpspor, zorlu karşılaşmaya hızlı başladı. 2. dakikada Tayfur Bingöl'ün şutunu Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır çıkardı. İki dakika sonra VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi. İstanbul ekibinin golcüsü Mame Thiam penaltı atışından yararlanamadı. 35. dakikada yeniden sahneye çıkan Tayfur Bingöl net pozisyonda topu ağlara yollayamadı.

İkinci yarıda oyunun temposu düştü. Ön alanda yapılan baskı sayesinde kapılan top sonrası Lundstram güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3 haftadır gol yemeyen Arda Turan'ın öğrencilerinin bu serisi de son bulmuş oldu. Berke Özer ve Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla geceye damgasını vurdu. Emre Mor'un akıl dolu pasları ise görülmeye değerdi.