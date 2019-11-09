Trabzon’u sakatlık 7 bitirdi

TRABZONSPOR’DA sakatlık kâbusu devam ediyor. Ogenyi Onazi’den uzun süre yararlanamayan Bordo-Mavililer’de sezon başında Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban da bu oyuncuya eklenmişti. Karadeniz ekibinde Jose Sosa, Daniel Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel’in de hafta sonu Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi sakatlıkları var. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bu oyuncuların hakkında, “Sosa: MR sonucunda bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme var. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Abdulkadir Parmak: Ağrıları azaldı ve koşulara başladı. İyiye gidiyor. Sturridge: Son çekilen filmler öncekilere göre temiz. Tabii oyuncunun kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Obi Mikel: O da Abdülkadir gibi koşulara başladı. Çabuk toparlanacak” açıklamasında bulundu. Sakatlıkların (7) çokluğu yüzünden Teknik Direktör Ünal Karaman, Alanyaspor mücadelesi öncesi kadro kurmakta zorlanıyor.