23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon’u sakatlık 7 bitirdi

Krasnodar’a yenilerek Avrupa Ligi’nde havlu atan Bordo-Mavililer’de sakatlık kâbusu. Karadeniz ekibinde Alanya maçı öncesi Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Onazi kesin yok, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sturridge ve Sosa’nın da oynaması zor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONSPOR’DA sakatlık kâbusu devam ediyor. Ogenyi Onazi’den uzun süre yararlanamayan Bordo-Mavililer’de sezon başında Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban da bu oyuncuya eklenmişti. Karadeniz ekibinde Jose Sosa, Daniel Sturridge, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel’in de hafta sonu Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesi sakatlıkları var. Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bu oyuncuların hakkında, “Sosa: MR sonucunda bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme var. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Abdulkadir Parmak: Ağrıları azaldı ve koşulara başladı. İyiye gidiyor. Sturridge: Son çekilen filmler öncekilere göre temiz. Tabii oyuncunun kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. Obi Mikel: O da Abdülkadir gibi koşulara başladı. Çabuk toparlanacak” açıklamasında bulundu. Sakatlıkların (7) çokluğu yüzünden Teknik Direktör Ünal Karaman, Alanyaspor mücadelesi öncesi kadro kurmakta zorlanıyor.

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi

Okul bahçesindeki servis faciasında yeni gelişme! Sürücü hakkında karar verildi
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

İnanılmaz olay! Kedi bebeğin hayatını böyle kurtardı

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

NASA'nın dünyayı şaşırtan paylaşımları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

4 bin eserlik müze ziyarete açıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA