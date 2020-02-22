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Spor

Trabzon'u tek başına sırtladı

Trabzonspor'un yıldızı Alexander Sörloth, Beşiktaş maçını da boş geçmedi ve bordo mavili formayla son 24 yılın en başarılı yabancı futbolcusu oldu.

22 Şubat 2020 Cumartesi21:06 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 21:15

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a karşı da golünü Alexander Sörloth, Şota Arveladze'nin ardından bordo-mavili takımda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

'Kuzeyin Kralı', Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 18 gole ulaştı ve 1995/96 sezonunda 25 gol atan Şota Arveladze'den sonra bordo-mavili takıma en çok skor katkısı yapan yabancı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ SEZONU

Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 18 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm resmi maçlarda ise bordo-mavili takımda 10 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

SON 11 HAFTADA 12 GOL ATTI

Sörloth, ligde son 11 haftada rakip filelere 12 gol gönderdi. Norveçli yıldız, rakipleri tarafından durdurulamadı ve attığı gollerle bordo-mavililerin zirve yarışında büyük rol oynadı.

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