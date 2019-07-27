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'Trabzon’u zor günler bekliyor'

Ünal Karaman bu ifadeyi kullanıp, “Yönetim kurulumuzu zor durumda bırakmayarak, bir zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var. Birkaç bölgeyle ilgili rekabet ortamına ihtiyacımız var” dedi.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman’dan flaş açıklama... Hoffenheim maçının ardından konuşan Bordo-Mavililer’in teknik patronu, takımı zor günlerin beklediğini söyledi. Tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: “Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor’u elbette zor günler bekliyor. Geçen sene oyuncularımız ciddi bir özveri gösterdiler. Ama rekabet ortamını oluşturma noktasında eksiklerimiz olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Transfer ve bütçeyle alakalı gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız. Bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim ama biz, o değiliz. Yönetim kurulumuzu zor durumda bırakmayarak, bir zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var. Birkaç bölgeyle ilgili rekabet ortamına ihtiyacımız var.”

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