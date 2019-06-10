Trabzon’un Taylan savaşı!

Karadeniz ekibinin küme düşen Erzurumspor’a Taylan için 700 bin euro önerdiği ortaya çıktı. Transfere toplamda 3 milyon euroluk bir bütçe ayıran Bordo-Mavililer’in Taylan savaşını kazanmak için rakamı 1 milyon euroya kadar çıkartabileceği ileri sürüldü. Trabzon’un Taylan’ın olmaması durumunda rotasını geçen sezonun ikinci yarısını Ç. Rize’de kiralık oynayan Azubuike’ye çevirecek.