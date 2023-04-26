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Spor

Trae Young, Atlanta Hawks'a can suyu verdi!

NBA play-off turunda Boston Celtics, 3-1 önde olduğu seride Atlanta Hawks'a son saniyelerde yediği sayılar ile 119-117 mağlup olarak, seride durumu 3-2'ye getirdi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 10:55 - Güncelleme:
Trae Young, Atlanta Hawks'a can suyu verdi!
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Boston Celtics'in Atlanta Hawks'a karşı 3-1 önde olduğu Doğu Konferansı ilk tur serisinin 5. karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

Misafir ekip Hawks, all-star oyun kurucusu Trae Young'ın bitime 1.8 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı 119-117 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi.

Young, 16'sı son çeyrekte 38 sayı kaydetmesinin yanı sıra 13 de asist yaptı. John Collins 22 sayı, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Geçen yılın NBA finalisti Celtics'te Jaylen Brown 33 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Jayson Tatum 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle mücadele etti.

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