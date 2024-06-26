Trae Young, üç takıma göz kırptı

Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'ın, takas edilmesi durumunda Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans ve San Antonio Spurs ekiplerini "cazip" bulduğu iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Young'ın bu yaz Hawks'tan takas edilmesi durumunda, cazip bulduğu üç takımın Lakers, Pelicans ve Spurs olduğunu söyledi.

Hawks'ın uzun bir süredir bu yaz Young ya da Dejoutne Murray'yi takas etmesi bekleniyordu.

2022'de Rose kuralına hak kazanan ve beş yıllığı 212 milyon dolarlık bir kontratı bulunan Young, oyuncu opsiyonunu kullanmış olması sebebiyle 2026'ya kadar serbest oyuncu olamayacak.

Young, 2023-24 sezonunda 54 maçta 36.0 dakikada 25.7 sayı, 10.8 asist ve 2.8 ribaund ortalamaları yakaladı.