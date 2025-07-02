İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8124
  • EURO
    47,02
  • ALTIN
    4275.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TransAnatolia Rallisi 15. kez düzenlenecek
Spor

TransAnatolia Rallisi 15. kez düzenlenecek

Uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia, 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. 2 bin 190 km'lik yarış Bursa'dan start alacak ve Bolu'da sona erecek.

IHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 12:33 - Güncelleme:
TransAnatolia Rallisi 15. kez düzenlenecek
ABONE OL

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 30 Ağustos'ta Bursa BUTTİM (Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi) açık alanından start alıp Bolu'da son bulacak. 17 il sınırından geçecek 2 bin 190 kilometrelik yarış sırasıyla Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı illerinden geçerek Bolu'da tamamlanacak.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, 15 yıldır, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine heyecan dolu etaplarla düzenlendiğini belirterek, "Parkurlarımızda her yıl Türkiye'nin köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış noktalarda binlerce kilometre kat ediyoruz. Geçtiğimiz 14 yıl boyunca yarışlarımızda 28 farklı ülkeden, 2 bin 500 sporcu ağırladık. Bugüne kadar 40.000 km'nin üzerinde bir yarış parkuruyla dünyanın çevresini bir kez dolaşmış olduk. 15.yıl için ise heyecanımız çok yüksek, şu ana kadar kayıtlarımızın yüzde 75'i doldu. Bu yıl yarışa Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkelerden katılımcılarımız var. Türk sporcularımızın ilgisi ise geçtiğimiz yıllara göre çok daha yüksek" dedi.

TransAnatolia'da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıyor. Rally'de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.

  • TransAnatolia
  • rally raid
  • Bursa

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.