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Spor

TransAnatolia yarışının Nevşehir etabında sıralama belli oldu

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'nın Nevşehir etabını ilk üçte tamamlayan isimler belli oldu.

5 Eylül 2023 Salı 23:26 - Güncelleme:
TransAnatolia yarışının Nevşehir etabında sıralama belli oldu
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Samsun'dan start alan TransAnatolia'da 3. gün geride kaldı.

17 il sınırından geçen, 13 ülkeden 122 yarışmacının katıldığı organizasyonun üçüncü gününde Sivas'tan start alan yarışmacılar, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi ve Kayseri'nin Felahiye ilçesi özel etaplarında toplam 359 kilometrelik parkur ile günü Nevşehir Göreme'deki kamp alanında tamamladı.

Yarışlarda, Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde Yamaha takımından Moldovalı sporcu Pol Tarres birinci, aynı ekipten İtalyan Alessandro Botturi ikinci, Aprilla takımından İtalyan sporcu Jacopo Cerutti ise üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil kategorisinde, SSV sınıfında İranlı Hamed Salimi Mavi ve Kiarash Zare Rafie ikilisi birinciliği, Türkiye'den Eren Alver ve Kerem Deveci ikinciliği, İranlı Ghasem Mohammmadzadeh ve Mahmoodreza Ebedian ise üçüncülüğü elde etti.

Otomobil sınıfında ise Suzuki Grand Vitara ile yarışan Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar çifti birinciliği korurken, Suzuki Vitara ile yarışan Mitat Diker ve Erdal Oral ikilisi ikinciliğe yerleşti. Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim ve Medeni Soysal ikilisi de üçüncü oldu.

Kamyon sınıfında da Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi liderliği korurken, Tatra 815 T ile yarışan İngiliz Holly Wicklow, Dan Scaar ve Joe Peake ekibi ikinci sırada yer aldı.

TransAnatolia'ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 en iyi Rookie özel ödülünü, yarışın ilk ve ikinci gününde olduğu gibi Fransız Clement Artaud kazandı.

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