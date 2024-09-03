TransAnatolia'nın ikinci gününde nefes kesen mücadele

Mersin'den Van'a uzanan TransAnatolia Rally Raid'in ikinci gününde, 2 Eylül Pazartesi sabahı Aladağ'daki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Derebağ, Erciyes ve Tekir etaplarında toplam 236 km'lik parkurla günü Erciyes'teki kamp alanında tamamladı.

Yarış boyunca Sherco ve Yamaha takımları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanacak gibi duruyor. Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; ilk günkü sıralama değişmedi. Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 5 saat 58 dakika 37 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 6 saat 10 dakika 26 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 6 saat 24 dakika 18 saniye ile üçüncü oldu.

OTOMOBİL SINIFINDA;



SSV kategorisinde ilk günkü sıralamalar değişti. Büyük Britanya ve Fransa'dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 6 saat 30 dakika 54 saniye ile birinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 7 saat 18 dakika 57 saniye ile ikinci, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 7 saat 27 dakika 57 saniye ile üçüncü sıraya yerleşti.

Otomobil kategorisinde; Dacia Duster ile Romanya'dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 9 saat 7 dakika 50 saniye ile birinci olurken, bir önceki günün sıralamasında değişiklik oldu. Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce-Uğur Tepe 19 saat 34 dakika 8 saniye ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel 20 saat 51 dakika 28 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 10 saat 30 dakika ile günü tamamladı.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya'dan yarışçılar katıldı. 7'si raid olmak üzere rally'de 36 motosiklet, 15'i raid olmak üzere rally'de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 Kamyon'dan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele ediyor.