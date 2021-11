Transfer açıklaması geldi! Dimitris Pelkas'ın menajeri konuştu

15 Kasım 2021 Pazartesi 22:44 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 22:49

Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas bu sezon sarı-lacivertli formayla beklentinin altında bir performans sergiledi. Dimitris Pelkas'ın menajeri çıkan transfer iddiaları üzerine açıklamada bulundu. Rus medyasına konuşan Yunan oyuncunun menajeri, "Pelkas, İstanbul'u ve İstanbul'da oynamayı seviyor. O bir Fenerbahçe taraftarı." ifadelerini kullandı.

'DİMİTRİS PELKAS TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYOR'

Transfer haberlerini yalanlayan Pelkas'ın menajeri, "Taraftarlar onu seviyor. Hem kulüp hem de şehirle özdeşleşmiş durumda. Moskova'ya gitmek için doğru zaman değil. Futbol bu, her an her şey değişebilir ama şu anda Fenerbahçe'de mutlu. Kulüp de kendisinden memnun. Transferden bahsetmeye gerek yok."

"PELKAS'I 8 MİLYON EURO'YA ALMA ŞANSLARI YOK"

"8 milyon euroluk tekli gelmesi halinde de aynı durum geçerli mi?" sorusuna Dimitris Pelkas'ın menajeri, "Bana göre Pelkas'ı 8 milyon Euro'ya alma şansları yok. Yunanistan Milli Takımı adına 24 maç oynadı ve gol de atıyor. Bu sezon da Fenerbahçe'de 11 maçta forma giydi. Bu yüzden sanmıyorum" cevabını verdi.

BU SEZON BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Dimitris Pelkas, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 11 resmi maçta gol ve asist katkısında bulunamadı. Pelkas, geçen sezon ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 10 gol 8 asistle takımına katkıda bulunmuştu.