Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, bu transfer kapsamında İngiliz ekibinden Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, 19 yaşındaki futbolcu ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."