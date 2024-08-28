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Spor

Transfer an meselesi! Amrabat adım adım Fenerbahçe'ye

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona çok yakın. Sarı lacivertliler Fiorentina'nın Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...

AKŞAM28 Ağustos 2024 Çarşamba 09:24 - Güncelleme:
Transfer an meselesi! Amrabat adım adım Fenerbahçe'ye
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Faslı yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertliler'in teklifini kabul etti. Fiorentina ile yapılan görüşmelerde ise pazarlıklar sürüyor. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kanarya, İtalya ekibine 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdi.

Fiorentina Yönetimi ise 15 milyon euroda ısrar ediyor. Geçen sezon orta saha oyuncusunu kiralık olarak oynatan Manchester United, Amrabat'ın tapusunu almaktan vazgeçince Sarı-Lacivertliler avantajlı konuma geçmişti. Amrabat için Atletico Madrid ve Napoli'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayı giymeye çok yakın. Teknik direktör Jose Mourinho da Faslı oyuncu ile birlikte çalışmak istiyor.

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