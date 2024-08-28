Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Faslı yıldız oyuncu, Sarı-Lacivertliler'in teklifini kabul etti. Fiorentina ile yapılan görüşmelerde ise pazarlıklar sürüyor. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Sarı Kanarya, İtalya ekibine 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu önerdi.

Fiorentina Yönetimi ise 15 milyon euroda ısrar ediyor. Geçen sezon orta saha oyuncusunu kiralık olarak oynatan Manchester United, Amrabat'ın tapusunu almaktan vazgeçince Sarı-Lacivertliler avantajlı konuma geçmişti. Amrabat için Atletico Madrid ve Napoli'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. Bir dönem Galatasaray'ın da listesinde yer alan 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertli formayı giymeye çok yakın. Teknik direktör Jose Mourinho da Faslı oyuncu ile birlikte çalışmak istiyor.