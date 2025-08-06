Fenerbahçe, Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertliler, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlamak üzere.

Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi.

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.