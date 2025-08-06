İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6607
  • EURO
    47,4189
  • ALTIN
    4411.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer artık an meselesi! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona yakın
Spor

Transfer artık an meselesi! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona yakın

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona yakın. Portekiz basını, sarı lacivertlilerin Benfica ile anlaşma aşamasında olduğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Haber Merkezi6 Ağustos 2025 Çarşamba 20:05 - Güncelleme:
Transfer artık an meselesi! Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona yakın
ABONE OL

Fenerbahçe, Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı lacivertliler, Portekiz kulübüyle anlaşma sağlamak üzere.

Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi.

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euro'ya anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile görüşen Fenerbahçe, bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu, sakatlığı nedeniyle Benfica'nın, Nice ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.