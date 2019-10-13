‘Transfer benim işim’

BEŞİKTAŞ başkan adayı Serdal Adalı kahvaltıda spor basını ile buluştu. Adalı şunları söyledi: “Bu sene transferlerin tamamı iyi, Ali Naibi’nin scout ekibi ile yaptığı transferlerdir. 5-6 ay izlendi ve hoca onay verdi. Transfer olsun diye ‘şunu aldık demek’ için yapmadık. Bu işlerde en iyisiyim. Gider alır gelirim. Bütçeye zarar vermeden ocak ayında orta saha ve santrfor alacağız. Artık zengin başkan işlerini geçtik. Mevcut sponsorlarla toplantı yapıp, rakamları yükseltmeye çalışacağız.En büyük projemiz öz kaynak düzeni.”

SON YEDİ SENEYİ İNCELETECEĞİM

“Ümraniye’nin tapusunu alacağız. Ümraniye’de olan Beşiktaş akademiyi kendi cebimden yapıyorum. Kazanamazsam da yapacağım. Yönetime giren hiçbir arkadaş parasını geri almayacak. Mali tabloyu çözmeden ‘adayım’ demek istemedim. Yönetimin içine Beşiktaş’ta futbol oynamış birini alacağız. Seçimin ardından pazartesi neşter değil, ameliyat günü. Ben bilincindeyim, Ahmet bey de bilincinde. Hesap sorma laflarını uzun zamandır duyuyoruz. Geçtiğimiz 7 seneyi, içinde olduğum 6 ayı da inceleteceğim.”

QUARESMA İSTEDİĞİM İÇİN KALDI

SERDAL Adalı Quaresma’nın durumu ile ilgili şunları söyledi: “Q7, geçtiğimiz sene devre arasına yakın, ‘Eşim rahatsız, gitmek istiyorum’ dedi. Ben de sezon ortası olmaz sezon sonunu bekle dedim. Sezon bitti tekrar konuştuk. Yönetim olarak ta artık karar vermemiz lazım dedim ve ayrılık kararını verdik. Büyük bir ihtimalle menajerler kafasını karıştırdı. Kasımpaşa 1 milyon ödüyor, 600’ünü de biz ödedik. Karius’ta zorunlu satın alma opsiyonu yok. Aboubakar sakatlıktan yeni çıktığı için almadık. Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor. Tyler Boyd’dan umutluyum. 6-7 hafta sonra takımın birbirine alışacağını, sistemin oturmaya başlayacağını biliyordum.”

ÇEBİ İLE BİRLEŞMEK İÇİN ARTIK ÇOK GEÇ

KONGREDE kendisine rakip olan isimlerden Ahmet Nur Çebi ile kulübün menfaatleri için birleşmede bir sakınca görmediğini vurgulayan Serdal Adalı, “Beşiktaş’ın ihtiyacı var denildi, düşünmeden ikinci başkan oldum. Beşiktaş’ın iyi olacağına inanayım, Çebi ile birleşmeye, yakınlaşmaya hazırım. Ama bu süreç geride kaldı. Bu tip birleşmeler için geciktik” diye konuştu.